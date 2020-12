Il calciomercato del Napoli vivrà, soprattutto di uscite: unico obiettivo Emerson Palmieri che piace anche ad Juve ed Inter

Un direttore sportivo non dice sempre la verità nelle interviste: Cristiano Giuntoli, nelle ultime uscite pubbliche, è stato molto onesto. Per necessità. La cassa del Napoli, dopo esser stata aperta tra il gennaio scorso e quest’estate in modo importante, ora ha bisogno di rifiatare.

Il monte ingaggi del club azzurro è molto alto: ha superato i 100 milioni (105, per la precisione) ed Aurelio De Laurentiis non può, ovviamente, avere la certezza di tornare in Champions. Questo è il motivo per il quale, in ottica entrata si ragionerà su un solo, eventuale, grande obiettivo: Emerson Palmieri dal Chelsea, da ‘soffiare’ alla Juventus che da tempo è sulle sue tracce.

Il Napoli ci ha già provato in estate, il nazionale gradisce la destinazione, vuol sposare l’azzurro del Napoli con quello dell’Italia ed abbandonare il blue di Stamford Bridge. Il ds Giuntoli, però, non può che strutturare, come nel caso di Bakayoko, un’altra operazione in prestito, inoltre solo dopo aver provveduto ad uscite importanti delle quali parleremo tra poco.

Il Chelsea ha fatto richieste importanti che potrebbe ammorbidire negli ultimi giorni del mercato invernale, visti anche i consolidati rapporti tra dirigenze. In estate, c’era anche una visione differente sull’ingaggio, con l’entourage di Palmieri che spingeva per ottenere 4 milioni a stagione, lontani (ma non troppo) dai 3 offerti dal Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Reynolds | Quanti americani sul taccuino!

Poker di addii: Llorente, Milik, ma anche Ghoulam e Malcuit

Sono diversi i nomi che sono tenuti a salutare la maglia azzurra nelle prossime ore. Con tante difficoltà, però: perché Llorente sembrava destinato alla Samp, ma con la possibilità che possa saltare, dopo i problemi delle ultime ore. Ci sono varie ipotesi, tra cui Milan, Fiorentina e Real Sociedad che, al momento, non hanno preso quota.

Situazione di totale stallo per Arek Milik: il Napoli continua a chiedere 18 milioni per un giocatore che vedrà scadere il proprio contratto tra pochi mesi. Poche chance di vederlo alla Juve, la speranza del polacco e del Napoli è rappresentata soprattutto dalla Premier League.

Per Malcuit e Ghoulam si cercherà una soluzione in prestito con diritto di riscatto e (forse) anche con la necessità di compartecipare agli ingaggi. Questa ò l’unica strada per liberare spazio in lista e nel monte salariale ad Emerson Palmieri. Diversi i club di seconda fascia in Serie A a cui potrebbero interessare i due terzini che, finora, hanno trovato spazio con il contagocce ma che sono sulla via del pieno recupero fisico.