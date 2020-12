L’imminente arrivo di Pochettino sulla panchina del PSG potrebbe riguardare anche il mercato di Juventus e Inter: tutti i dettagli

Via Tuchel, in arrivo Pochettino. Il clamoroso ribaltone in casa PSG potrebbe presto stravolgere anche il calciomercato invernale. Con l’arrivo dell’ex Tottenham, ad esempio, Eriksen diventerà con ogni probabilità il nome in pole per il club parigino. Ma non solo. Sono infatti già iniziati a circolare diversi nomi individuati dal tecnico argentino. Alcuni di questi potrebbero riguardare da vicino anche Juventus e Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Roma, sorpasso nella notte: le ultime

Calciomercato Juventus e Inter, dalla Spagna: Pochettino punta Isco e Marcelo

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Pochettino avrebbe richiesto alla dirigenza del PSG due giocatori del Real Madrid. Si tratta di Isco e Marcelo, entrambi dati in partenza dai ‘Blancos’ e già accostati a Inter e Juventus. Il fantasista spagnolo in particolare, come anticipato da Calciomercato.it, è pronto a trasferirsi subito e a lasciare Madrid già a gennaio. L’ex Malaga è in scadenza di contratto nel 2022 e ha una valutazione di circa 25-30 milioni, mentre l’esperto terzino brasiliano, anche lui in scadenza a giugno 2022, è valutato non più di 15 milioni. Juventus e Inter sono avvertite: Pochettino sembra fare sul serio per Isco e Marcelo.