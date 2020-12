Leo Messi potrebbe davvero concludere la sua esperienza al Barcellona al termine della stagione. Oltre al Manchester City rispunta la suggestione Inter

Dopo una lunga estate tormentata, Lionel Messi è rimasto a Barcellona con un anno ancora di contratto con il club blaugrana. A fine stagione però la separazione non è affatto da escludere nonostante i timidi segnali di riavvicinamento delle ultime settimane, con l’argentino che sta pian piano provando a tornare sui suoi livelli dopo un inizio molto complicato. L’accordo in scadenza della ‘Pulce’ fa però gola alle big d’Europa con il Manchester City del mentore Guardiola in prima fila per il rapporto personale tra i due. Gli ostacoli dal punto di vista economico e l’età di Messi potrebbero però bloccare il tutto.

Stando a quanto sottolineato da ‘The Sun’ con il Manchester City in dubbio andrà monitorata invece la situazione dell’Inter che potrebbe anche pensare di provare ad andare incontro ad un accordo da 50 milioni di euro con Messi, ostacolo principale nella corsa all’argentino che percepisce uno stipendio monstre. Secondo quanto riferito, gli azionisti di maggioranza dell’Inter, credono di poter accumulare denaro per portare il sei volte Pallone d’oro a San Siro. Dal punto di vista economico però c’è anche il PSG che con una cessione di Mbappe o Neymar potrebbe anche andare all’assalto liberando spazio salariale.