L’Inter potrebbe decidere di riportare a casa Dimarco. Il calciatore si sta mettendo in mostra con la maglia del Verona di Juric

Federico Dimarco è certamente una delle sorprese del Verona di Juric. Il classe 1997 sta finalmente trovando continuità come non era mai successo prima. Il tecnico dei gialloblu gli sta dando fiducia, facendolo giocare sia nei tre dietro che come esterno sinistro. La crescita dell’ex giocatore dell’Inter è davvero sotto gli occhi di tutti e proprio i nerazzurri potrebbero pensare di riportarlo a casa.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Dimarco

Lo scorso settembre Dimarco è stato confermato dal Verona, che ha ottenuto il prestito con riscatto del calciatore. Per l’Inter ci sarebbe dunque da trattare nuovamente l’acquisto del terzino. Si tratta – al momento – solamente di un’idea, che potrebbe decollare soprattutto se Perisic dovesse fare veramente le valigie a gennaio. Ashley Young, anche per via dell’età, poi, non sembra in grado di giocarle tutte e il calo appare evidente.

Dimarco potrebbe dunque rappresentare un’alternativa importante sulla sinistra per Antonio Conte. Avere, inoltre, in rosa un calciatore cresciuto nelle proprie giovanili può sempre far comodo.