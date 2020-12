Il nuotatore italiano Filippo Magnini è risultato positivo al Coronavirus: l’atleta lo ha ufficializzato sui propri canali social

C'è un nuovo illustre nome dello sport italiano a risultare positivo al Coronavirus. Si tratta di Filippo Magnini. Il pesarese, ritenuto uno dei migliori della storia del nuoto italiano, ha ufficializzato attraverso i social la propria positività.

Questo il messaggio scritto su Instagram da Magnini:

“Sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo”.