José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dele Alli dopo la partita con lo Stoke

Il Tottenham ieri ha battuto lo Stoke City per 1-3 ed è approdato in semifinale di EFL Cup. Mourinho e i suoi finora hanno disputato una buona stagione, avendo anche vinto il girone d’Europa League ed essendo ai piani alti in Premier, a differenza dei cugini dell’Arsenal. Contro ‘The Potters‘ è arrivato il passaggio del turno grazie alle reti di Bale, Ben Davies e Kane. Opaca la prestazione di Dele Alli.

Non le ha infatti mandate a dire Mourinho a Dele Alli al termine del match. Colpevole di non aver giocato molto bene, il manager portoghese si è soffermato sul centrocampista inglese nel postpartita: “Un giocatore che occupa quella posizione, secondo me, è un giocatore che deve legare i reparti e proporre gioco, non creare problemi alla propria squadra”. Insomma, parole dure che testimoniano lo scarso feeling tra i due. Alli ha giocato solo 74′ in Premier League e il suo addio è tutt’altro che escluso.