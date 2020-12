Il Torino sulle tracce di Jared Khasa, esterno francese di origini congolesi in forza al Sion

Possibile futuro in Italia per Jared Khasa. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l’esterno francese di origini congolesi è finito nel mirino del Torino.

LEGGI ANCHE >>> Pagelle Napoli-Torino: Izzo, che liberazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jared Khasa 🦅 (@khaasa29)

In scadenza nel giungo 2023, il 23enne è uno dei tre giocatori più veloci della Super League svizzera e nella stagione in corso ha siglato 2 gol in 13 partite. Khasa può agire pure da seconda punta e, stando agli addetti ai lavori, ha ampi margini di crescita importanti. Non a caso sulle sue tracce ci sono tanti club oltre a quello granata.