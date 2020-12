Calciomercato Sampdoria, rinnovo Quagliarella: Ferrero allo scoperto

Massimo Ferrero ha parlato di Fabio Quagliarella. Ecco le parole del numero uno della Sampdoria sul futuro del bomber

Nella lunga intervista concessa a TeleNord, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato anche del futuro di Quagliarella.

Ecco le sue dichiarazioni: “Quagliarella è un parac**o – ammette il numero uno dei blucerchiati – Gli voglio un mondo di bene, è un ragazzo per bene. Vi racconto una storia: io arrivai alla Sampdoria e chiamai il suo procuratore e lui mi disse ‘lascia perdere perché con te non ci viene’. Allora io sono un uomo che aspetta e non molla mai niente, fino a che non sono riuscito a prenderlo in un momento difficile per Quagliarella. Ci ho creduto, gli voglio bene e i risultati si vedono. Lui mi ha mandato un messaggio e io lo accolgo, adesso pensasse a fare gol e a farci vincere le partite perché è qui per questo“.