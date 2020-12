Calciomercato Juventus, fiducia a Pirlo ma in caso di fallimento a fine anno la società tornerà su un vecchio obiettivo in panchina

Il ko con la Fiorentina ha aperto degli interrogativi in casa Juventus. I bianconeri non fanno drammi per la prima sconfitta in campionato, ma qualche passo falso di troppo posiziona i campioni d’Italia per ora a -10 dalla vetta. Una distanza che va colmata al più presto. Pirlo ha bisogno di tempo e fiducia per plasmare la squadra a sua immagine e la società intende accontentarlo. Ma se a fine anno si dovesse chiudere senza trofei sarebbe inevitabile considerare la sua esperienza come deludente e guardarsi intorno.

Calciomercato Juventus, rispunta Simone Inzaghi

Il nome per la sua successione potrebbe essere quello, già ventilato in passato, di Simone Inzaghi, più volte accostato ai bianconeri. L’allenatore della Lazio, dopo lo splendido campionato scorso, ha portato la sua squadra agli ottavi di Champions League, lasciando però qualcosa per strada nella Serie A attuale. Biancocelesti attardati, con diversi passi falsi nelle ultime settimane, e un Claudio Lotito che non è contento. Il contratto del tecnico con i capitolini scade a giugno, il rinnovo è ancora in discussione e se l’altalena di risultati dovesse continuare la conferma non sarebbe dunque affatto scontata, anzi. A quel punto, Inzaghi diventerebbe il primo candidato per la panchina della Juventus.