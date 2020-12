Calciomercato Juventus, vice Morata | Nuovo nome in Serie A

La Juventus è alla ricerca di un vice Morata per il mercato di gennaio: oltre ai soliti noti, spunta un nuovo nome in Serie A

Il 2020 dei bianconeri si è chiuso nel peggiore dei modi, con la sentenza ribaltata sulla partita vinta a tavolino con il Napoli e la pesante debacle subita contro la Fiorentina. La sconfitta dell’Allianz Stadium ha messo la Juventus in una pessima situazione di classifica, con il primo posto che ora dista 10 lunghezze. Un abisso che separa il club piemontese dal Milan, sia come punti che come sensazioni. Ora il mercato di gennaio potrebbe essere uno degli strumenti a disposizione della Juventus per dare la giusta ‘scossa’ all’ambiente e per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno degli obiettivi principali è quello di portare sotto la ‘Mole’ un attaccante in grado di dare il cambio a Morata: il nome nuovo arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, piace Pavoletti per l’attacco | È sfida con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Leonardo Pavoletti per il ruolo di vice Morata. L’attaccante del Cagliari ha tutte le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo: presenza fisica, grandi doti aeree, capacità di giocare con i compagni e soprattutto tanta fame. Proprio la cattiveria agonistica è sembrata mancare, in diverse circostanze, alla compagine bianconera nel corso di questa stagione. L’operazione con i sardi potrebbe non essere complicata da mettere in piedi e Pavoletti rappresenterebbe il giusto rinforzo low cost per Andrea Pirlo. Sull’attaccante 32enne, però, sembra esserci la concorrenza della Fiorentina.

Oltre a Pavoletti, sono diversi i nomi che potrebbero fare al caso della Juventus nel reparto offensivo. Il profilo più internazionale è sicuramente quello di Olivier Giroud, bomber di razza che molto probabilmente lascerà il Chelsea a gennaio. Attenzione anche all’ipotesi amarcord, con il ritorno di Fernando Llorente a Torino dopo che l’esperienza a Napoli dello spagnolo sembra essere giunta al capolinea. Sempre dal capoluogo campano poi, come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, la Juventus continua a monitorare la situazione Milik. A Torino, in ogni caso, il messaggio è chiaro: vice Morata cercasi.