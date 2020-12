Calciomercato Juventus, futuro Salah: l’annuncio di Klopp

Jurgen Klopp non sembra per nulla preoccupato delle voci su Salah, che lo vorrebbero lontano da Liverpool. Ecco le dichiarazioni del tecnico tedesco

Le dichiarazioni di Aboutreika, di qualche giorno fa, sul futuro di Mohamed Salah hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi del Liverpool. L’attaccante egiziano sarebbe pronto a cambiare aria e gli ultimi rumors lo hanno accostato a Real Madrid e Barcellona.

Sul calciatore continua ad essere vigile anche la Juventus di Andrea Agnelli. I bianconeri – come ci insegnA la storia recente, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo – è sempre molto attenta alle possibili occasioni. E l’acquisto di un campione come l’ex Roma non sarebbe impossibile, soprattutto se la Juventus dovesse incassare i soldi della cessione di Paulo Dybala. Nel frattempo Jurgen Klopp non mostra preoccupazione per il futuro del suo calciatore: “Salah è in un buon momento – riporta ‘The Guardian’ – Non parliamo mai di contratto. E’ di buon umore e sta bene, è questa la cosa più importante”.