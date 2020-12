Christian Eriksen attende di conoscere la sua prossima destinazione. In Spagna rilanciano una proposta dell’Inter al Real Madrid

“Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale, è un dato oggettivo. È giusto dargli la possibilità di avere più spazio altrove“. Con queste parole ieri Beppe Marotta ha di fatto messo sul mercato per gennaio Christian Eriksen. Il danese lascerà sicuramente Milano alla riapertura del calciomercato e da tempo circolano ipotesi sulla sua prossima destinazione dopo un anno da dimenticare alla corte di Conte con la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter, proposto Eriksen al Real Madrid: gli spagnoli hanno deciso

L’avventura all’Inter di Christian Eriksen potrebbe quindi essersi conclusa prima del tempo, avendo saltato la gara di ieri contro il Verona per assistere la compagna in dolce attesa. Ora il centrocampista ex Tottenham aspetta solo di conoscere il prossimo club che quasi certamente non sarà il Real Madrid. Stando a quanto sottolineato da ‘Don Diario’ l’Inter avrebbe infatti chiamato la dirigenza dei ‘blancos’ proprio per offrire il danese alla squadra allenata da Zidane che in passato fu accostata al ragazzo. Il Real però non vuole saperne nulla di un calciatore in stato di limbo e che vive un momento così complicato. Zidane infatti non lo vuole, così come il consiglio che invece avrebbe voluto acquistarlo ai tempo degli ‘Spurs’. Rifiuto secco da parte dei ‘blancos’.