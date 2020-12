Atalanta, con l’arrivo di Maehle possibili diversi addii sulle fasce: Gasperini non convinto dal mercato estivo

Un mercato estivo bocciato. L’arrivo di Maehle lo testimonia. L’acquisto dell’esterno destro danese fa capire come in casa Atalanta, il tecnico Gasperini non sia certamente soddisfatto di quelli che sono stati gli innesti per far rifiatare Hateboer. Le prestazioni di Depaoli e Piccini non sono state convincenti e non è escluso che i due possano addirittura salutare a gennaio e tornare rispettivamente alla Sampdoria e al Valencia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo riferisce ‘Tuttosport’, che sottolinea come in casa nerazzurra, diversi possano essere i giocatori che cambieranno aria a gennaio. Molti, tra l’altro, sono nuovi acquisti. Con il danese sembra certa la partenza di almeno uno tra Depaoli e Piccini, ma anche Mojica potrebbe salutare. Il colombiano non ha convinto, tanto che Gasperini ha dato fiducia al giovane Ruggeri sulla corsia mancina. Davanti invece attenzione a Lammers, che sta trovando sempre meno spazio. Non è da escludere una partenza dell’olandese, magari in prestito.