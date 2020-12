Verona-Inter, scintille tra allenatori | Ecco cosa è successo

Diverbio tra le panchine durante Verona-Inter, spunta la frase di Juric a Stellini

Diverbio tra le panchine di Verona e Inter durante il match odierno di Serie A. Valevole per la 14a giornata di campionato, la sfida è stata piuttosto equilibrata nella prima frazione. Tanto tatticismo e qualche entrata fallosa hanno acceso gli animi delle due panchine. Così, mentre le formazioni rientravano negli spogliatoi, riporta ‘Sky Sport’, si sono verificate alcune frizioni tra Cristian Stellini (vice di Conte) e il tecnico Ivan Juric. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Verona-Inter, scintille tra Juric e Stellini

È spuntata, quindi, una frase che l’allenatore veronese avrebbe rivolto a Stellini: “Ma se hai chiamato tre gialli, la devi smettere!”. Il riferimento di Juric, dunque, sarebbe rivolto alle presunte lamentele nerazzurre verso il direttore di gara, che nella prima frazione ha ammonito Dawidowicz, Zaccagni e Brozovic. La partita, per entrambe le formazioni, era di cruciale importanza in questa fase del campionato e a spuntarla è l’Inter di Conte, che allunga sulla Juventus, sconfitta ieri per 3 a 0 dalla Fiorentina.