Serie A, Verona-Inter 1-2: nerazzurri momentaneamente in vetta!

L’Inter non sbaglia a Verona e centra la settima vittoria consecutiva in campionato che significa vetta momentanea della classifica

L’Inter di Antonio Conte fa sette in fila. I nerazzurri non falliscono il momentaneo sorpasso sul Milan e volano in cima alla classifica di Serie A in attesa della sfida tra i rossoneri e la Lazio in programma tra pochi minuti. Decidono Lautaro Martinez, che ritrova il gol, e Skriniar di testa nella ripresa. Di Ilic il momentaneo pareggio dei padroni di casa in seguito ad un grave errore in presa di Handanovic. L’Inter raggiunge così quota 33 punti, a +9 dalla Juventus anche se con una partita in più. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

VERONA-INTER 1-2: 52′ Lautaro Martinez (I), 63′ Ilic (V), 69′ Skriniar (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 33, Milan punti 31, Juventus, Napoli** e Roma 24, Sassuolo 23, Atalanta** e Lazio 21, Verona* 20, Sampdoria 17, Udinese** 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14; Fiorentina* 14, Parma* 12, Spezia 11, Crotone* 9, Genoa e Torino 7

* una partita in più

** una partita in meno