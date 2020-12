I Voti del primo tempo di Napoli-Torino, match valido per la 14° giornata del campionato di Serie A. Un ‘Gallo’ Belotti ispiratissimo

Napoli che va a sbattere contro il Torino, in questo primo tempo del ‘Maradona’ che ha visto le squadre sostanzialmente equivalersi. Azzurri sicuramente con più possesso, ma il Toro si chiude bene e lascia pochi spiragli pur senza rinunciare ad un minimo di iniziativa. Particolarmente ispirato il ‘Gallo’ Belotti, che punta da solo tutta la difesa e in un paio di occasioni va anche vicino al gol. Momento chiave del match il colpo alla schiena per Demme, che non ce la fa e viene sostituito alla mezz’ora da Elmas.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6

Maksimovic 6

Hysaj 6

Bakayoko 5,5

Demme 6 (dal 30′ st Elmas sv)

Politano 5,5

Zielinski 6

Insigne 6

Petagna 5,5

TORINO

Sirigu 6

Izzo 6

Bremer 6

Buongiorno 6

Singo 6,5

Lukic 6

Rincon 6,5

Linetty 6

Rodriguez 5,5

Verdi 5,5

Belotti 6,5