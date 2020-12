Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Lazio, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A

Primo tempo scoppiettante a San Siro con il Milan che in in 15 minuti va avanti per 2 a 0 con Rebic e Calhanoglu dal dischetto. La riapre al 27′ Luis Alberto, reattivo in occasione del rigore di Immobile respinto da Donnarumma.

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 7

Calabria 6

Kalulu 6

Romagnoli 6

Hernández 6,5

Tonali 6

Krunić 5,5

Saelemaekers 5,5

Çalhanoğlu 7

Rebić 6,5

Leao 6

All. Pioli 6,5

LAZIO

Reina 6

Patric 5

Luiz Felipe 6

Radu 6

Lazzari 6

Milinkovic 6

Escalante 5

Luis Alberto 7

Marusic 4,5

Correa 6 Dal 31’ Muriqi 5

Immobile 5,5

All. Inzaghi 6

TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-1

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Dalot, Duarte, Musacchio; Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge; Colombo, Maldini. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Escalante, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt; Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Pereira; Caicedo, Muriqi. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

AMMONITI: 39′ Escalante

ESPULSIONI:

GOL: 10′ Rebic, 15′ Calhanoglu su rigore, 28′ Luis Alberto (L)