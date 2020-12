Milan-Lazio, Pioli insegue il doppio recupero in extremis

Milan-Lazio, rossoneri in campo per mantenere il primato in classifica: corsa contro il tempo per Pioli per due recuperi in formazione

Il Milan disputa l’ultima gara di campionato del 2020, rossoneri imbattuti in Serie A da marzo e che vogliono proseguire la striscia positiva anche contro la Lazio. Match che vale il primato in classifica per il Diavolo, che deve tenere a distanza l’Inter e ha l’occasione di allungare sulla Juventus. Pioli chiede ai suoi un’altra grande prestazione per confermarsi in vetta.

Difficoltà a centrocampo e in attacco per il tecnico, che spera di recuperare in extremis Rebic e Tonali. Come riferisce ‘Tuttosport’, sarà cruciale la rifinitura di questa mattina sia per l’attaccante croato che per il giovane centrocampista. Pioli attenderà l’ultimo momento disponibile per impostare la formazione che scenderà in campo stasera contro i biancocelesti, sperando di non dover ricorrere a scelte di grande emergenza.