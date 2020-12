Ecco l’elenco dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Lazio di questa sera: spazio anche ad Ante Rebic e Sandro Tonali

Si chiuderà in casa contro la Lazio il 2020 del Milan di Stefano Pioli che ha vissuto un’annata di grande crescita sotto tutti i punti di vista. Per chiudere al meglio l’anno ecco che il tecnico rossonero per l’occasione recupera sia Tonali che soprattutto Ante Rebic che fin qui non ha ancora offerto quanto fatto vedere nella seconda metà della passata stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ecco l’elenco dei convocati di Pioli per Milan-Lazio:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini, Rebić.