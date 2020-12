Milan-Lazio, i convocati di Inzaghi: out Acerbi

Milan-Lazio, sono 23 i convocati di Simone Inzaghi: torna Correa, non ce la fa a recuperare Acerbi

Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi per la sfida in programma questa sera a San Siro alle 20.45 tra Milan e Lazio. Il tecnico biancoceleste ritrova Correa, recuperato, ma in difesa dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, ancora infortunato e che rientrerà dunque nel nuovo anno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Milan-Lazio, i convocati di Pioli: la scelta su Rebic

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Reina, Strakosha, Alia

Difensori: Radu, Luiz Felipe, Hoedt, Patric, Franco, Armini, Adeagbo

Centrocampisti: Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Anderson, Lazzari, Cataldi, Pereira, Marusic

Attaccanti: Muriqi, Immobile, Caicedo, Correa