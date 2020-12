Il legale del collegio del Napoli, Enrico Lubrano, ha commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI

Per fare ancora più chiarezza sulla vittoria del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, che ha annullato la sentenza riguardante la vittoria a tavolino della Juventus sul Napoli, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrico Lubrano, legale del collegio del Napoli: “Questa non è una mia vittoria, né degli avvocati, ma una vittoria della società e del presidente. L’avvocato vince se ci sono i presupposti e noi abbiamo vinto questa causa perché siamo riusciti a dimostrare che la condotta del Napoli è allineata ai principi della legalità”.

“Gli errori passano da due aspetti: i giudici hanno negato la presenza di cause di forze maggiori, noi abbiamo dimostrato che i problemi del sabato erano di isolamento domiciliare e comporta di per sé, l’obbligo di permanere presso la dimora con divieto di spostamento. Significa che il gruppo squadra non si può muovere. Il secondo motivo, è che la Giustizia Federale dice che le cause di forza maggiore possono far riferimento solo alla domenica: se fosse stato consentito lo spostamento in bolla avrebbero avuto 7 ore circa per raggiungere lo stadio, infattibile”.

Juventus-Napoli, Lubrano: “Dimostrata buona fede”