Gli errori in Juventus-Fiorentina costano caro all’arbitro La Penna

La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina passa anche da due errori arbitrali di Federico La Penna, che adesso potrebbe saltare la quindicesima giornata di campionato, con un turno di stop dopo la breve sosta natalizia, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Al fischietto romano viene imputata una lettura errata dell’episodio che avrebbe portato al secondo giallo Borja Valero, per un fallo al 50′ su Bentancur: un episodio che avrebbe potuto rimettere la gara in parità numerica, sul risultato ancora di 0-1.

Dubbie anche le letture sui due potenziali rigori per i bianconeri: Castrovilli che interviene su Cristiano Ronaldo, ma ancora di più Dragowski su Bernardeschi, entrambi episodi sui quali il Var non poteva intervenire, così come fatto con il rosso diretto per Juan Cuadrado. Per quest’ultimo, Mazzoleni aveva richiamato l’attenzione di La Penna al monitor per poter meglio visionare il tackle su Castrovilli, invitandolo a riconsiderare il giallo per l’esterno colombiano. Cuadrado che adesso verrà fermato sicuramente per un turno e che riporta a galla i problemi difensivi della Juventus, che dovrà valutare anche le condizioni di de Ligt, uscito anzitempo dal campo.