Verona-Inter apre le danze in questo mercoledì ricco di partite, valevoli per la quattordicesima giornata di Serie A

Vincere per sorpassare momentaneamente al primo posto il Milan, atteso questa sera dalla sfida contro la Lazio. E’ questo l’obiettivo principale dell’Inter, ospite del Verona nel primo degli incontri in programma oggi. Reduci da ben sei vittorie consecutive in campionato, i nerazzurri dovranno vedersela con una delle squadre più organizzate della Serie A, ma che ha conquistato solamente un punto nelle ultime due giornate. Oltre a dover fronteggiare le strategie di Conte, Juric dovrà vedersela con una tradizione a dir poco preoccupante: l’ultimo successo casalingo contro la squadra lombarda risale infatti al 1992. Da allora sono arrivate sei sconfitte e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Colley. All.: Juric

INTER (3-4-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro, Lukaku, Perisic. All.: Conte

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 31, Inter 30, Juventus, Napoli* e Roma 24, Sassuolo 23, Atalanta* e Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese* 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14; Fiorentina** 14, Parma 12, Spezia 11, Crotone 9, Genoa e Torino 7.

*Una partita in meno

**Una partita in più