DIRETTA Serie A, Spezia-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Lo Spezia e il Genoa si affrontano in un derby ligure molto delicato valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Italiano vogliono centrare il primo successo casalingo della stagione per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblu del nuovo tecnico Ballardini, a loro volta, puntano ad ottenere la prima vittoria in trasferta per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Badelj, Criscito; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini

