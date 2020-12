DIRETTA Serie A, Sampdoria-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e De Zerbi in tempo reale

La Sampdoria ospita il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di Ranieri vanno a caccia della terza vittoria di fila per raggiungere già quota 20 punti ed essere a metà dell’opera nella corsa salvezza. Dall’altro i neroverdi di De Zerbi vogliono rialzarsi dopo il ko con il Milan per restare agganciati al treno Champions. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA: