Coronavirus, bollettino 23 dicembre: 14522 nuovi casi, 553 decessi

Emanato il bollettino del 23 dicembre 2020 sul Coronavirus, sono 14522 i nuovi casi, 553 i decessi

E' stato emanato il nuovo bollettino relativo al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.522 nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri erano stati 13.318) per un totale di 1.991.278 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nell'ultima giornata, purtroppo, i decessi sono stati 553, mentre ieri ne erano 628, per un totale di 70.395 morti da inizio epidemia. I nuovi guariti sono stati +20.494, complessivamente 1.322.067. Gli attualmente positivi sono invece 598.816: di questi, 24.546 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.624 quelli in terapia intensiva.

I tamponi effettuati in totale nelle ultime 24 ore sono stati 175.364. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Il tasso di positività, infine, è all’8,3%.