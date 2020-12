PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A torna in campo con l’ultimo turno prima della pausa natalizia. Tutte le gare si giocheranno alle 20.45, ad eccezione della sfida del Bentegodi dove Verona ed Inter scenderanno in campo alle 18.30. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Seguite quindi la nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto e il commento con i nostri utenti. In conduzione il nostro Marco Giordano, con lui Alessandro Montano e la redazione di Calciomercato.it.