Si rigiocherà il match tra Juventus e Napoli, con il Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso presentato dalla società partenopea. La doppia sconfitta con Inter e soprattutto Lazio ha lasciato il segno nell’ambiente azzurro, con alcuni tifosi che hanno invocato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri.

Napoli, Pistocchi e i dubbi su Gattuso: c’è l’ombra di Sarri

Gattuso nel mirino della critica, con il giornalista Maurizio Pistocchi che rivela a proposito: “La questione del gioco e la gestione della rosa, la più qualitativa del campionato dopo la Juventus, non è stata adeguata. Non ti puoi far dominare così dalla Lazio, non sarà facilissimo il rinnovo contrattuale per Gattuso – ha spiegato Pistocchi a ‘Radio Amore Campania’ – C’è un uccellino che continua a spifferarmi nell’orecchio il nome di Maurizio Sarri per il Napoli. La rosa azzurra è fortissima, per me Rino ha sbagliato proprio la gestione. Poi non sta neanche bene con il problema all’occhio, va anche detto questo. Ha stretto un bel rapporto coi giocatori del Napoli, gli vogliono bene, ma sono più orientato a pensare che gli azzurri abbiano pagato le fatiche delle coppe. Il Napoli mi ha dato l’impressione di essere una squadra stanca”.