L’Inter segue con attenzione Damsgaard: Nainggolan o Vecino nell’affare con la Sampdoria per il talento danese

Non solo per il presente. Antonio Conte chiede un colpo a centrocampo nella finestra di gennaio, con l’Inter che lavora su più tavoli per regalare un nuovo innesto in mediana al sergente salentino. Se De Paul è il favorito al momento per il mercato invernale, per giugno l’Inter ha messo nel mirino Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte chiede alla società il doppio colpo

Inter, mossa per Damsgaard: Nainggolan o Vecino nell’affare

Il talento danese – scrive ‘Tuttosport’ – è stato promosso da Ausilio e Baccin, con il club di Suning che starebbe valutando di bloccare già adesso il 20enne centrocampista per la prossima estate. Alla Sampdoria potrebbe essere girato Nainggolan in prestito, o Vecino che cerca una squadra che gli dia spazio per ritrovare la condizione dopo la lunga assenza per infortunio. Damsgaard è un obiettivo reale e l’Inter punta a anticipare la concorrenza per assicurarselo.