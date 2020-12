Iker Casillas torna al Real Madrid in qualità di vice amministratore delegato generale. Lo ha comunicato il club spagnolo

Ritorno importante in casa Real Madrid con il club ‘blanco’ che riabbraccia nuovamente la leggenda Iker Casillas, tornato nella capitale spagnolo con una nuova veste. L’ex portiere della nazionale sarà infatti il nuovo vice-amministratore delegato come confermato dalla stessa società con un comunicato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus: “Pogba andrà al Real Madrid”

Nella nota ufficiale emerge che: “Iker Casillas entra a far parte della Fondazione Real Madrid come vice dell’amministratore delegato. È una leggenda del Real Madrid, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra storia. Iker Casillas ha vinto 19 titoli durante i 25 anni in cui ha difeso la nostra maglia”.