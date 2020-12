La Juventus si appresta a giocare la partita contro la Fiorentina con tutta l’intenzione di restare nelle zone alte della classifica. Ecco i convocati di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo ha comunicato la lista dei convocati della Juventus, in vista della partita contro la Fiorentina di questa sera alle 20.45. Il tecnico bianconero non avrà ancora una volta Merih Demiral per infortunio, ma ritrova Giorgio Chiellini dopo i recenti problemi fisici. In lista figura anche Paulo Dybala che torna, dunque, a disposizione dopo l’assenza nell’ultima partita, ma dovrebbe iniziare dalla panchina.

Juventus-Fiorentina, i convocati di Pirlo: tornano Chiellini e Dybala

Andrea Pirlo avrà nuovamente a disposizione due dei perni della squadra nelle ultime stagioni, ma entrambi inizialmente non dovrebbero giocare. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.