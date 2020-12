Juventus-Fiorentina, tegola per Pirlo | Le condizioni di de Ligt

La Juventus perde la partita ma anche de Ligt. Il difensore olandese si è fermato nei minuti finali del match per un guaio muscolare

Piove sul bagnato per la Juventus dopo il tonfo di questa sera contro la Fiorentina. Matthijs de Ligt è stato costretto ad uscire nel finale di gara per un problema alla coscia sinistra, con l’olandese sostituito da Frabotta.

Presto ancora per valutare l’entità del problema rimediato dall’ex Ajax, che nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami strumentali del caso al J-Medical. Pirlo spera ovviamente che non si tratti di nulla di grave e di non perdere al ritorno in campo dopo la sosta natalizia il suo baluardo difensivo. E’ stato poi lo stesso tecnico a fare un po’ più di chiarezza su de Ligt: “Sembra affaticamento, valuteremo nei prossimi giorni cosa si è fatto di preciso”