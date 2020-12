Anche contro la Fiorentina, questa sera alle 20.45, Dybala partirà dalla panchina. L’allenatore della Juventus, Pirlo, punterà ancora su Morata e Cristiano Ronaldo

Non è un momento felice per Paulo Dybala. In realtà, è dall’inizio della stagione 2020/2021, che la ‘Joya’ non brilla. Fermato spesso da problemi fisici, soprattutto in fase di partenza, l’argentino è stato spodestato dall’attacco della Juventus dal ritorno di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha sbaragliato la concorrenza a suon di gol e prestazioni importanti, tranne contro l’Atalanta. Nel ruolino di marcia dell’ex Real e Atletico Madrid, ci sono 10 reti in sedici presenze, 4 in Serie A e 6 in Champions League. Col compagno di reparto, Cristiano Ronaldo, il feeling cresce di partita in partita e anche le prestazioni e i numeri del campione portoghese lo dimostrano: 16 gol in 13 partite, col coronavirus di mezzo. E la coppia ‘Moraldo‘, adesso, è diventata intoccabile.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, ESCLUSIVO | Parla ‘SuperLopez’, agente di Morata: “Vi racconto il suo ritorno”

Calciomercato Juventus, Dybala in crisi. E il rinnovo non arriva

Fermato da un affaticamento muscolare, quando sembrava che dovesse tornare in campo dal primo minuto contro il Parma, Dybala ha recuperato. Ma anche questa sera, alle 20.45 contro la Fiorentina, nell’ultima giornata del campionato di Serie A per il 2020, il 27enne di Laguna Larga partirà, con ogni probabilità, dalla panchina. Tredici le presenze accumulate in stagione, per un totale di 663 minuti, e due soli gol realizzati. Davvero troppo poco. E, nel frattempo, a disturbare ancor di più la situazione ci sono le voci di calciomercato. Tutto nasce dal prolungamento di contratto, quello attuale è in scadenza nel 2022, che non arriva. La forbice tra richiesta, 15 milioni di euro a stagione, e offerta, poco più di 10 milioni, continua ad essere importante e, nonostante le dichiarazioni di facciata, non ci sono stati passi avanti. Anzi, il presidente Agnelli ha chiaramente detto di aspettare una risposta dal calciatore, dopo la prima proposta, ritenuta all’altezza dalla Juventus. E per il futuro, le indiscrezioni impazzano: dalla Premier League alla Liga, sono tante le squadre che, nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo, sarebbero pronte a fiondarsi sul calciatore, che il club campione d’Italia in carica continua a valutare non meno di 80 milioni di euro. Sono mesi decisivi per il futuro di Dybala: alla Juventus o meno lo sapremo più avanti.