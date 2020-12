Il caso legato al rinnovo di Serie Ramos continua a tenere banco al Real Madrid. Le ultime sul futuro del difensore e capitano dei ‘Blancos’

Il Real Madrid risale la china in campionato dopo l’accesso agli ottavi di Champions, ma il caso Sergio Ramos continua a scuotere la Casa Blanca. Non è ancora arrivata la svolta per il rinnovo contrattuale del capitano e leader dei campioni di Spagna, che rimane con il vecchio accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Una situazione delicata, con le parti che non hanno ancora trovato l’intesa nonostante la stima reciproca. Florentino Perez non vuole privarsi del suo totem, con lo stesso difensore che ha espresso più volte il desiderio di chiudere la carriera al Real. Non c’è però l’accordo sulla durata del prolungamento e sull’ingaggio, con Ramos che vorrebbe almeno un biennale alle stesse cifre che percepisce attualmente (12 milioni di euro a stagione). Richiesta che non collima con l’offerta del presidente merengue e un’intesa perciò al momento distante: “Sergio Ramos e Florentino sono lontano come 7 mesi fa“, sentenzia l’opinionista Alfredo Duro al ‘Chiringuito TV’.

Il giornalista Juanfe Sanz aggiunge sempre durante la trasmissione spagnola: “Non c’è niente. Solo Ramos sopporterebbe una situazione del genere: qualunque altro sarebbe già fuori dal Real Madrid“. Scenario che lascia ancora un piccolo spiraglio aperto alle pretendenti del centrale classe ’86 in caso di rottura con il club campione di Spagna, tra cui figurerebbe anche la Juventus insieme a PSG e Manchester United.