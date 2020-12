Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alle porte della partita contro il Cagliari. Segui le dichiarazioni del tecnico giallorosso

La Roma vuole riscattarsi dopo il pesante 4-1 subito dall’Atalanta. I giallorossi vogliono confermare le loro ambizioni di alta classifica, ma per farlo devono battere il Cagliari. Paulo Fonseca presenta i temi della vigilia, in vista del match in programma domani alle ore 20.45 nel calendario di Serie A. Segui in diretta su Calciomercato.it le parole dell’allenatore della Roma.

Paulo Fonseca parla della ripartenza dopo l’ultima sconfitta: “Farò dei cambi domani. Ci sono tante partite e cercherò di vincere questa partita che è importante per noi. Calafiori, Kumbulla e Villar? Vediamo domani, ma qualcuno di questi gioca domani”. Su Pedro dice immediatamente: “Non ha nessun problema fisico e domani gioca“. Poi si è soffermato su Smalling: “E’ normale che non sia al top della forma fisica, è appena tornato, ma sta migliorando. La questione della difesa a tre su di lui non è vera. Ha già giocato bene tante partite con questo modulo”. Sulla squadra: “Quando non vinciamo siamo sempre di malumore. Stiamo lavorando tutti insieme per vincere la partita. Gol nei secondi tempi? Non possiamo fare questa valutazione a livello generale, dobbiamo farlo partita dopo partita. Se pensiamo a Napoli e Atalanta, è vero, ma stiamo lavorando per migliorare la nostra prestazione difensiva in tutta la partita”.

Roma-Cagliari, Fonseca in conferenza stampa torna sull’Atalanta

Sulle sue dichiarazioni dopo l’Atalanta chiarisce: “Ho visto una buona reazione della squadra alle mie parole. Hanno capito quello che ho detto. Non è vero che faccio sempre i cambi al 70-75 minuto. Lo faccio nel momento che è giusto in relazione alla partita”. Sul cambio di atteggiamento: “Abbiamo fatto le nostre analisi e capito quello che non possiamo fare”. Ancora sull’Atalanta: “Non siamo andati in pressione su chi ha crossato. Io guardo nel complessivo. Non vedo il singolo errore di Karsdorp, non possiamo attribuire solo a un calciatore questo momento”. Su Spinazzola: “Non sta bene e non giocherà domani!”. Sul Cagliari: “Mi aspetta una partita difficile. La squadra vuole avere la palla, è una squadra forte in contropiede. Noi, però, vogliamo vincere e giocare bene”.