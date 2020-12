Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della quattordicesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla quattordicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Il 2020 del Fantacalcio è pronto ad andare in archivio con la quattordicesima giornata di Serie A, che avrà inizio stasera con Crotone-Parma (ore 18.30) e Juventus-Fiorentina (ore 20.45). Mercoledì ricchissimo, con tutte le altre partite: Verona-Inter alle 18.30 e Millan-Lazio alle 20.45 sono certamente i match più importanti.

Crotone-Parma martedì ore 18.30

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Riviere.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta; Inglese, Karamoh.

⚡Hot: Simy è il bombardiere dei padroni di casa. Occhio a Kucka!

⛔Not: Golemic non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione a Brunetta!

Juventus-Fiorentina martedì ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

⚡Hot: Chiesa per il più classico dei gol dell’ex! Vlahovic è in forma

⛔Not: Caceres non è da schierare

⚽Sorpresa: Bentancur è in grande spolvero

Verona-Inter mercoledì ore 18.30

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

⚡Hot: Lautaro Martinez cerca il gol perduto! Zaccagni è una certezza

⛔Not: Handanovic potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Veloso non è da risparmiare

Bologna-Atalanta mercoledì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Muriel, Zapata.

⚡Hot: Il solito Soriano fa al caso vostro. Continuate a puntare su Ilicic!

⛔Not: Medel non lo inserite nelle vostre formazioni

⚽Sorpresa: Occhio a Vignato!

Milan-Lazio mercoledì ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

⚡Hot: Calhanoglu è in uno stato di forma esaltante, così come Immobile

⛔Not: Evitate di schierare Luiz Felipe e Krunic

⚽Sorpresa: Romagnoli è in crescita!

NAPOLI-TORINO mercoledì ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

⚡Hot: Insigne sfida Belotti! Politano chiamato a non far rimpiangere Lozano

⛔Not: Per Milinkovic-Savic l’errore è dietro l’angolo

⚽Sorpresa: Ghoulam per una sera può tornare quello ammirato in passato

ROMA-CAGLIARI mercoledì ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

⚡Hot: Mkhitaryan-Dzeko insostituibili! Rilanciate Simeone!

⛔Not: Karsdorp ancora bocciato!

⚽Sorpresa: Cragno con le grandi si esalta!

SAMPDORIA-SASSUOLO mercoledì ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

⚡Hot: Quagliarella-Caputo portano i regali di Natale! Damsgaard ancora promosso

⛔Not:

⚽Sorpresa: Djuricic, col ritorno a pieno regime di Caputo è pronto a regalarvi bonus!

SPEZIA-GENOA mercoledì ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Lerager, Criscito; Shomudorov, Scamacca.

⚡Hot: Nzola non è più una sorpresa! Shomudorov-Ricci si possono schierare

⛔Not: Lerarger non è proprio l’uomo da fantacalcio!

⚽Sorpresa: Crediamo nella rinascita di Mimmo Criscito

UDINESE-BENEVENTO mercoledì ore 20.45

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Musso da schierare! Così come Pussetto e Caprari

⛔Not: più anni in Serie A che bonus, fuori Hetemaj

⚽Sorpresa: Per Pereyra è tempo di bonus pesanti