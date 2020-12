Paulo Dybala fa gola a diverse società anche in Premier League: c’è chi invita Mourinho a farsi avanti per portarlo al Tottenham

La situazione di Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus e con la trattativa per il rinnovo che non fa passi avanti, richiama l’attenzione di diverse big europee. La Joya, nonostante non stia attraversando un buon periodo, piace a tante società fuori dall’Italia ed in particolare in Premier League il suo nome è spesso accostato alle big inglesi. Dell’interesse del Manchester United si sa quasi tutto, così come non è un segreto che poco più di un anno fa ci provò anche il Tottenham. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, Campbell sicuro: “Dybala l’ideale per il Tottenham”

Proprio gli ‘Spurs’ sono invitati a farsi avanti per l’argentino. E’ l’ex calciatore Kevin Campbell suggerisce a Mourinho di non farsi scappare l’occasione. “Mourinho ha sistemato la difesa – le sue parole riportate da ‘footballinsider247’ – e il centrocampo, mentre tra Son e Kane il feeling è buono. La squadra però ha bisogno di qualcuno che apra le difese chiuse e quel qualcuno potrebbe essere Dybala”.