Dalla Spagna si torna a parlare di Lionel Messi: dubbi del Manchester City sull’acquisto dell’argentino e l’Inter torna in corsa

I dubbi del Manchester City su Lionel Messi. Il campione argentino è in scadenza di contratto con il Barcellona e il suo acquisto alletta le big europee. Manchester City e Psg in prima fila con soprattutto la squadra di Guardiola data in vantaggio, almeno finora. Secondo quanto riferisce Eduardo Inda, intervenendo a ‘El Chiringuito de Jugones’, il club inglese avrebbe qualche dubbio sulla Pulce.

In particolare la società avrebbe messo Guardiola davanti ad un bivio: acquistare Messi o rinforzare la squadra con altri tre acquisti. Un dubbio che sta portando il manager spagnolo a riflettere e che ha fatto perdere il vantaggio al City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, ritorna il sogno Messi

Come si legge su ‘okdiario.com’, in corsa per Messi resta anche l’Inter: i nerazzurri sono considerati una outsider con poche possibilità di mettere a segno il grande colpo. Ma c’è anche una certezza: se ci dovesse essere la minima possibilità di prendere Messi, l’Inter non si tirerà indietro.