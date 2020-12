L’addio di Christian Eriksen all’Inter sembra ormai scontato già nel calciomercato di gennaio. Il trequartista danese potrebbe rientrare in un clamoroso scambio

L’Inter si prepara ad agire nel calciomercato di gennaio, operando in maniera chirurgica a centrocampo. I nerazzurri preparano l’addio di Christian Eriksen che non si è mai integrato negli schemi di Antonio Conte. Il danese è pronto a partire, ma considerando la crisi economica causata dal Covid-19 e la situazione dell’ex Tottenham, difficilmente arriveranno offerte a titolo definitivo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti e il possibile scambio.

Calciomercato Inter, possibile scambio con l’Arsenal per Eriksen

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, per il trequartista danese potrebbe profilarsi, dunque, una partenza in prestito o tramite scambio di prestiti. Gli agenti del calciatore lo stanno proponendo in Inghilterra e l’Arsenal è uno dei club in pole position. Oltre a Xhaka, nome che vi abbiamo riportato anche nelle ultime ore, occhio a Dani Ceballos. L’Inter gradirebbe lo spagnolo come contropartita e si libererebbe anche del pesante ingaggio di Eriksen. Sia il danese che lo stesso Ceballos sono stati accostati in numerose occasioni alla Juventus nelle ultime settimane: sarebbe quindi una doppia beffa per il club bianconero.