Marotta e Ausilio proveranno ad accontentare Conte che sogna Rodrigo de Paul: spuntano anche i nomi di Vecino e Nainggolan

Le linee guida in casa Inter per il mercato di gennaio sono piuttosto chiare e dovranno seguire l’abbassamento del monte ingaggi, lo sfoltimento della rosa, e ricorso agli scambi per eventuali affari in entrata. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, nonostante questi paletti Marotta e Ausilio proveranno ad accontentate Conte che spera di ricevere in regalo Rodrigo de Paul. Missione però complicata con l’Udinese che continua a chiedere 30 milioni e non vuole perderlo a gennaio.

L’Inter dal canto suo vuole imbastire l’operazione di prestito di 18 mesi con riscatto condizionato per non gravare sul bilancio con l’obbligo. L’unico modo è andare incontro alle richieste economiche dei Pozzo e dilazionare il pagamento in più anni ma resta affare complicato. I nerazzurri inoltre per ammorbidire i friulani potrebbero proporre il prestito di Vecino con parte dell’ingaggio pagato. Difficile invece inserire Nainggolan che non accetterebbe Udine e vorrebbe andare a Cagliari.