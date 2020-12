Paulo Fonseca dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini migliori nel match di mercoledì col Cagliari

Per la Roma piove sul bagnato. Dopo il ko pesantissimo arrivato ieri in casa dell’Atalanta, che ha segnato quattro gol in meno di mezz’ora, per Paulo Fonseca sono arrivate brutte notizie dall’infermeia. Se da una parte i vari Kumbulla, Smalling, Mancini sono tornati a disposizione dei giallorossi, dall’altra Leonardo Spinazzola si è dovuto arrendere nel secondo tempo per un fastidio al flessore sinistro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini: “Aspetto Chiellini e Zaniolo. Juventus squadra da battere”

Come riporta ‘Sky Sport’, l’ex terzino della Juventus non sarà presente per il match di mercoledì sera all’Olimpico contro il Cagliari. Oggi il giocatore giallorosso si è sottoposto a un’ecografia, ma sono previsti nuovi esami per capire la reale entità dell’infortunio di Spinazzola. Fonseca non vuole comunque rischiare di perdere il suo uomo migliore, insieme a Mkhitaryan, di questo inizio di stagione.