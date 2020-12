Alessandro Florenzi è uscito dal campo con un infortunio nel match contro il Lille: le condizioni e il rientro del terzino della Nazionale

Il PSG continua a faticare negli scontri diretti. Contro il Lille la squadra di Tuchel non è andata oltre lo 0-0, fallendo così la vittoria e soprattutto la prima posizione, occupata proprio dalla squadra che ha affrontato il Milan in Europa League. All’87’ si è fatto male anche Alessandro Florenzi, in prestito dalla Roma ma titolarissimo fin da subito per i parigini.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘L’Equipe’, si è trattato di un infortunio alla caviglia sinistra, una distorsione causata da uno scontro fortuito con il compagno di squadra Kehrer. I tempi per il rientro non sono cortissimi e per questo il suo 2020 è già finito: l’ex capitano della Roma, che il PSG potrà riscattare per 9 milioni di euro, dovrà stare fermo almeno tre settimane e rivedrà il campo a gennaio. Stessa sorte anche per Presnel Kimpembe e Kurzawa: l’obiettivo, però complicato da raggiungere, può essere il match del 6 contro il St. Etienne.