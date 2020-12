Milan, emergenza a centrocampo: fuori tutti! La scelta di Pioli

Il Milan si ritrova senza Bennacer, Kessie e Tonali. L’italiano è in dubbio per la partita contro la Lazio. Centrocampo da inventare per Pioli

Non finiscono i guai per il Milan. I rossoneri sono in piena emergenza per via degli infortuni di Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia e Ante Rebic. Alla lista, ieri, si è aggiunto anche il nome di Sandro Tonali. L’ex Brescia è stato costretto a lasciare il campo, nella sfida contro il Sassuolo, per un risentimento all’adduttore destro in seguito ad un contrasto di gioco. C’è apprensione e il rischio che non ci sia mercoledì è davvero concreto. Contro la Lazio, Pioli dovrà così inventarsi il centrocampo anche perché mancherà certamente Franck Kessie, ammonito ieri, e squalificato.

Milan, doppia idea per Pioli

Difficile che il tecnico decida di cambiare modulo e senza i tre titolari, al fianco di Krunic – non proprio un mediano – ci sarà un giocatore fuori ruolo. Ad oggi le idee sono soprattutto due: una porta a Davide Calabria. Il terzino, che tanto bene sta facendo in questa stagione, ha giocato da centrocampista con Gattuso – anche in quel caso per via dei tanti infortunati – e in Primavera. L’altra ipotesi sarebbe quella di arretrare Hakan Calhanoglu. E’ evidente che sia l’italiano che il turco siano due calciatori fondamentali nei loro ruoli ma contro la Lazio ci sarà da stringere ancor di più i denti se Tonali non dovesse recuperare. Una terza strada porterebbe a Mateo Musacchio ma l’argentino non gioca da tantissimo e appare davvero fuori dal radar di Pioli.