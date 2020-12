Hazard sempre più ai margini del Real Madrid e che potrebbe cambiare maglia con l’addio di Zidane. Il belga, accostato in passato anche alla Juventus, spinge per l’addio ai ‘Blancos’

Tempi duri al Real Madrid per Eden Hazard. Parentesi fin qui da dimenticare per il belga alla Casa Blanca, ai margini anche in questa stagione e frenato dagli infortuni. Gli spagnoli avevano speso due anni fa oltre 100 milioni per strapparlo al Chelsea, ma finora Hazard ha reso ben al di sotto le aspettative nello scacchiere di Zidane. In rarissime volte volte decisivo, il fantasista è sparito dai radar nelle ultime settimane fermato nuovamente da problemi fisici.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Don Balon: c’è Hazard, clamoroso scambio

Hazard lontano dal Real Madrid: idea Juventus se parte Dybala

Hazard non ha trovato spazio negli ultimi tempi, con Zidane che nel tridente del Real Madrid sta puntando a ritrovare il miglior Asensio con Lucas Vazquez e l’inamovibile Benzema. Hazard non vorrebbe diventare il ‘nuovo’ Bale al Real come esubero eccellente e scaldare la panchina, soprattutto quando Zidane lascerà la capitale spagnola. Stando al portale ‘Diario Gol’, il classe ’91 spingerebbe per l’addio ai ‘Blancos’ e starebbe già cercando una nuova sistemazione per non farsi trovare impreparato se ‘Zizou’ dovesse dire addio al Real. Hazard sarebbe in accordo con il suo agente per trovare un’altra squadra, in attesa che venga deciso il futuro di Zidane in panchina. In passato il trequartista belga è stato accostato anche alla Juventus in Italia, con i bianconeri dell’estimatore Paratici che potrebbero pensare all’ex Chelsea in caso di addio alla ‘Vecchia Signora’ di Paulo Dybala, con il quale è sempre pendente la questione rinnovo.