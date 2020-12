Coronavirus, bollettino 21 dicembre: 10.872 nuovi casi e 415 morti

Coronavirus, bollettino 21 dicembre: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

La Protezione Civile ha diramato i dati relativi alle ultime 24 ore in merito ai contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono ben 10.872, +0,6% rispetto al giorno precedente, mentre i decessi odierni si attestano sui 415, di più rispetto ai 352 di ieri, per un totale di 69.214 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse sono 1.281.258 complessivamente, mentre gli attualmente positivi sono 613.582, 9.178 in meno rispetto a ieri. I tamponi sono stati 87.889, ovvero 49.531 in meno rispetto alla giornata precedente quando erano stati 137.420. Il tasso di positività è del 12,4%.

Attualmente positivi: 613.582 (-9.178)

Deceduti: 69.214 (+415)

Dimessi/Guariti: 1.281.258 (+19.632)

Ricoverati: 27.876 (-25) di cui in Terapia Intensiva: 2.731 (-12)

Tamponi: 25.217.014 (+87.889)

Totale casi: 1.964.054 (+10.872, +0,56%)