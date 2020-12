Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Interrotto il prestito al Rennes, Rugani torna ma Pirlo lo fa ripartire

Ceduto dalla Juventus in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro al Rennes l’ultimo giorno della scorsa sessione estiva di calciomercato, Daniele Rugani è riuscito a collezionare appena 107 minuti finora in stagione a causa dei soliti problemi fisici. Una presenza intera in Ligue 1 e un quarto d’ora abbondante in Champions League prima dell’infortunio alla coscia che lo sta tenendo ai box da quasi due mesi. Proprio l’eliminazione dalle coppe europee avrebbe spinto i francesi a interrompere anzitempo il prestito del difensore centrale bianconero. Un ritorno a Torino, ad ogni modo, sarebbe semplicemente ‘di passaggio’ visto che non rientra nei piani del tecnico Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio choc: “Salah via dal Liverpool”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un attaccante: Paratici cala il poker

Calciomercato Juventus, Rugani vicino ad una nuova cessione

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’, nel futuro di Rugani ci sarebbe il Valencia. I ‘Pipistrelli’ sono alla ricerca di un rinforzo low cost per il reparto arretrato ed il primo nome sulla lista sarebbe proprio quello del difensore il cui cartellino è di proprietà della Juve, gradito al tecnico Javi Gracia. Il club piemontese, dal canto suo, avrebbe già dato il benestare all’operazione, ben felice di incassare un altro milione dal suo prestito. Le alternative portano ad Alvarez dell’Ajax e Ferro del Benfica.