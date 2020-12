Al centro di numerose voci di calciomercato, Leo Messi ha rilasciato un’intervista per chiarire la sua posizione in merito ad un trasferimento

Fermato sul pari dal Valencia, il Barcellona sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia. Attanagliato da un bilancio disastrato, il club catalano deve convivere ormai da mesi con l’incertezza sul futuro di Leo Messi. Il campione argentino la scorsa estate ha fatto esplodere la bomba con la richiesta di cessione immediata, salvo poi tornare sui propri passi, ma con un contratto in scadenza a giugno 2021, la sua permanenza in blaugrana resta in bilico. Inter, Juventus, Manchester City e Psg sono i club che sono stati accostati con maggior forza al giocatore che, in un’intervista rilasciata a Jordi Evolé, ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Calciomercato, Messi: “Sono stato male”

Ecco un estratto mandato in onda su ‘Rac 1’ durante il programma “El Mon”. “La verità è che oggi sto bene. È vero che ho passato un periodo molto brutto d’estate. È nato da prima. Cosa è successo prima dell’estate, come è finita la stagione, il burofax e tutto il resto. Poi me lo sono trascinato dietro un po ‘all’inizio della stagione. Ma oggi sto bene e mi ritrovo a voler lottare seriamente per tutto ciò che dovremo affrontare, sono concentrato. Ed eccitato per le sfide. So che il club sta attraversando un momento difficile, a livello di club e di squadra, e tutto ciò che circonda il Barcellona sta diventando difficile, ma l’entusiasmo e la voglia non mi mancano”.