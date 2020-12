Il calciomercato in entrata della Juventus dovrà per forza di cosa passare attraverso alcune cessioni, ecco le ultime sulla difesa

La convincente vittoria in casa del Parma ha donato tranquillità all’ambiente Juventus, atteso domani dall’ultima sfida del 2020 in casa contro la Fiorentina. A pochi giorni dall’inizio del calciomercato di gennaio, le indiscrezioni continuano a rincorrersi, sia in entrata, sia in uscita. La situazione economica non autorizza voli pindarici e la dirigenza bianconera avrà bisogno di fare alcune cessioni per garantire a Pirlo rinforzi importanti. Ancora lontano dal rinnovo contrattuale, Dybala è senza dubbio il tema del momento, ma non l’unico.

Calciomercato Juventus, conferme su Rugani-Valencia

Ceduto in prestito al Rennes a fine mercato, Daniele Rugani potrebbe cambiare aria dopo pochi mesi. Fuori da tutte le competizioni europee, il club francese non esclude di interrompere anticipatamente il prestito e nelle ultime ore ‘Cadena Ser’ ha confermato alcune indiscrezioni già uscite a inizio dicembre, parlando di un ritorno di fiamma concreto del Valencia. L’ex Empoli sarebbe in cima alla lista dei desideri del club spagnolo per rinforzare il pacchetto arretrato.