La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo gratis in attacco: l’indizio sul possibile arrivo a parametro zero

La Juventus guarda al futuro: attacco da rinforzare visto che, al di là di come finirà la trattativa con Dybala, tre uomini sono pochi per una squadra che vuole competere al vertice in Italia ed Europa. Serve un altro attaccante di livello, magari sfruttando qualche occasione di mercato.

Quella che potrebbe portare a Sergio Aguero: in scadenza di contratto con il Manchester City, l’attaccante argentino non ha chiuso alla possibilità di cambiare squadra e campionato, magari provando un torneo nel quale finora non ci è cimentato. Tra questi c’è proprio la Serie A e c’è chi crede che il suo arrivo alla Juventus sia ormai in dirittura d’arrivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Clausola da 70 milioni | Inter, Juventus e Milan: non è finita!

Calciomercato Juventus, per i bookmakers Aguero sarà bianconero

I bookmakers, infatti, danno una quota molto bassa per l’approdo del Kun alla corte di Andrea Pirlo. La Juventus è la squadra che, secondo gli scommettitori, ha le maggiori possibilità di approfittare dell’eventuale addio a scadenza di Aguero al City. L’argentino rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità per i bianconeri.