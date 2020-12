Il Papu Gomez ha ricevuto il Tapiro d’oro da parte di Striscia La Notizia, ma ha scagliato il ‘premio’ contro Valerio Staffelli

Attimi di nervosismo per Alejandro Gomez: il forte numero 10 dell’Atalanta ha ricevuto il Tapiro d’oro da parte della trasmissione ‘Striscia La Notizia’, ma non lo ha accettato. Non solo, il Papu ha raccolto il ‘premio’ e lo ha lanciato contro Valerio Staffelli, che gli aveva consegnato il Tapiro da parte della trasmissione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Atalanta, Gomez lancia il Tapiro d’oro contro Staffelli

Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha consegnato il Tapiro d’oro al Papu Gomez, che non ha digerito il ‘premio’. L’inviato aveva intercettato il 10 argentino, che ha evitato le sue domande andando via fino a un parcheggio nelle vicinanze del centro sportivo. Staffelli e la troupe sono stati poi allontanati da alcuni tesserati dell’Atalanta, tra cui Gosens e Zapata. Una volta andato via, però, Gomez ha raccolto il Tapiro lasciato sulla sua automobile e lo ha scagliato contro Valerio Staffelli. Il ‘trofeo’ è finito in mille pezzi. Il servizio completo di Striscia La Notizia andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20:35.